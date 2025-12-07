Svizzera, non sottovalutare il pericolo valanghe

‘’Il 95% degli incidenti mortali in montagna nel Vallese si verifica quando il rischio valanghe è considerato limitato o considerevole (livello 2-3)? Ecco perché, per la quinta stagione consecutiva, il Gruppo Vallese Prevenzione Infortuni Valanghe rafforza le sue campagne di sensibilizzazione e ricorda a tutti i passaggi essenziali per ridurre i rischi e godersi la montagna in sicurezza’’.

Lo scrive sul suo sito la Polizia cantonale del Vallese che richiama l’attenzione sul pericolo valanghe. Ed invita chi frequenta la montagna d’inverno a consultate il bollettino valanghe sul sito web dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF e anche le previsioni del tempo tramite White Risk o MeteoSuisse .