E' morto Pietro Lazzari, fotografo e appassionato di ciclismo

Si è spento a Suna, dove abitava da anni, Pietro Lazzari, noto fotografo di Villadossola. Per decenni aveva gestito il negozio di corso Italia assieme alla moglie Marilena. Lazzari aveva 86 anni e da tempo si era trasferito ad abitare a Suna.

Pietro e la moglie erano stati negli anni passati titolari del negozio di corso Italia a Villadossola, città che allora aveva due negozi di fotografia: il loro e quello gestito in piazza mercato da Maria e Fermo Stefanelli.

Grande appassionato di fotografia, Pietro aveva fondato, con l’iniziativa imprenditoriale che lo contraddistingueva, la Cofan, una cooperativa di fotografi. In particolare, oltre ai servizi fotografici, Pietro e Marilena s’erano specializzati nella vendita di prodotti e soprattutto erano diventati punto di riferimento per grandi marchi come Canon e Zeiss.

Ma Pietro Lazzari era anche un grande appassionato di ciclismo e aveva guidato come presidente il Verbania, la storica società ciclistica locale.

I funerali si terranno martedì 18 gennaio alle 14 alla Chiesa di S. Lucia a Suna.