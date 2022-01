Skeleton, Alessia Crippa quarta ai mondiali juniores in Austria

Quarto posto. Con il rammarico, ovvio e comprensibile, per una medaglia sfiorata e mancata per soli 8, maledetti centesimi. Alessia Crippa si è fermata ai piedi del podio nella prova di skeleton in mattinata ai Mondiali Juniores sul budello austriaco di Igls.

La 21enne ossolana è stata autrice si una splendida seconda manche, che le ha consentito di recuperare su chi la precedeva. Ma alla fine il cronometro l'ha beffata, premiando la russa Anastasija Tsyganova che ha chiuso terza nella gara che ha assegnato il titolo iridato alla tedesca Susanne Kreher, che ha vinto in 1'48''82. Al secondo posto la britannica Tabhita Stoecker argento con 64 centesimi di ritardo. Diciannovesimo posto per Chiara Duzioni, unica altra azzurra impegnata nella competizione

(Foto di repertorio)