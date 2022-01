Cane in difficoltà a Baceno, salvato dai Vigili del fuoco

Un cane di media taglia è stato soccorso questo pomeriggio in una zona impervia in a Verampio. L’animale da ore si trovava bloccato e in evidente difficoltà sopra una sporgenza di una parete rocciosa che non gli consentiva di scendere.

Personale specializzato dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, ed in particolare del distaccamento di Domodossola, in cooperazione con i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno hanno raggiunto l’animale e lo hanno accompagnato illeso in una zona sicura e riconsegnato al proprietario giunto sul posto.

Anche la polizia provinciale ha partecipato alle operazioni.