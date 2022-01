“Una casa per tutti”, continua la raccolta fondi contro l'emergenza abitativa

Continua la raccolta fondi della parrocchia per ‘Una casa per tutti’ per trasformare l'ex casa parrocchiale di Domodossola in mini appartamenti per le famiglie in difficoltà. Manca poco per raggiungere la quota parte di 50mila euro, che finanzierà parte dei lavori, raccolta con l'aiuto di Fondazione Comunitaria sul sito For Founding di Banca Intesa grazie alla donazione dei privati. A ottobre il parroco aveva invitato i fedeli a continuare a dare una mano per partecipare alla concretizzazione del progetto e da allora sono stati donati oltre 9mila euro. https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/una-casa-per-tutti

“Sarebbe bello – dice il parroco don Vincenzo Barone - arrivare a 200 mila euro. Rimanere senza casa è forse la peggiore prospettiva per una famiglia: l'angoscia di non saper dove andare a vivere con i propri figli, il terrore di dover passare da un dormitorio all'altro per evitare la strada. Ancora troppi sono quelli che attraversano questo calvario, dopo uno sfratto, per non essere riusciti a pagare il mutuo, avendo magari perso il lavoro in un momento di crisi economica legato alla pandemia”.

Il costo dell'opera di restauro per la sistemazione dell'ex casa parrocchiale di Domodossola, in via Monsignor Pellanda, è di 800 mila euro, l’otto per mille della Chiesa Cattolica devolverà 250 mila euro e alcuni privati hanno offerto il loro contributo. La parrocchia intende così creare una struttura per accoglienza delle famiglie in difficoltà. L'edificio ospiterà sei mini appartamenti.

Donazioni:

È stato aperto un conto corrente alla fondazione comunitaria del Vco: Banca Intesa Sanpaolo IT 81 O0306909606100000000570

Banco Posta IT 79 L 07601 10100 001007819913. C/C postale 1007819913 causale “Una casa per tutti”. Oppure è possibile versare il proprio contributo direttamente all'ufficio parrocchiale.