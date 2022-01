Al via i lavori di messa in sicurezza dell'Ovesca

Sono in corso lavori per 83 mila euro nell’Ovesca a Villadossola. Si tratta di interventi di messa in sicurezza del torrente nella parte che va dal ponte napoleonico sino all’altezza dell’ex cinema Sociale. Lavori finanziati dall’Unione montana Valli dell’Ossola che riguardano le briglie sotto le scuole, nonché la sistemazione del canale che corre sulla sponda sinistra verso via Zonca, sotto il parco giochi.