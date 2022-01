Preoccupa l'ondata di furti tra Domo e Crevola

Il furto a Ciclomania Barale e i furti a Crevoladossola nelle passate settimane. Stanno creando preoccupazione gli ultimi episodi che hanno visto tornare in azione in Ossola qualche malvivente che sta concentrando la sua attenzione sulle biciclette. Il colpo nel negozio di Barale - 50 mila euro il bottino - è l’ultimo in ordine di tempo in città.

Ma prima diversi episodi si sono registrati a Crevoladossola, dove sono stati ‘visitati’ diversi garage da cui sono sparite proprio biciclette. Un tentato furto c’era stato anche in una tabaccheria e in un condominio del centro.

Se per Domodossola si spera di risalire agli autori grazie alla telecamere che ci sono in città, per Crevoladossola diventa tutto più difficoltà vista la mancanza di impianti di videosorveglianza.

In passato - era marzo 2021 - i carabinieri avevano invece identificato e denunciato un domese ritenuto l’autore di un furto sempre da Ciclomania Barale, dove erano state rubate 4 e-bike, poi recuperate.