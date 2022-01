Aumentano le bollette, calano i frequentatori: grido d'allarme del centro sportivo domese

Anche da Domodossola arriva un grido d'allarme da chi gestisce il meraviglioso centro sportivo che comprende il Curotti, la pista d'atletica, i campi da calcetto, le piscine, i campi da tennis e padel e la palestra. Marco Longo Dorni evidenzia le difficoltà del momento.

"La situazione è seria -spiega- e ci sta mettendo in ginocchio. Da una parte il caro bollette per i costi di luce e gas, già sottolineato dai miei colleghi, dall'altra il drammatico calo delle utenze, dovuto a covid, dad, quarantene e via discorrendo. Abbiamo avviato con il Comune un discorso per studiare una modifica alla convenzione che ci consenta di trovare delle risorse aggiuntive, ma per il futuro non vedo soluzioni se non quella di arrivare, in inverno, alla chiusura della piscina. In termini economici sarebbe un risparmio notevole: l'alternativa è il fallimento. Bisogna rimodulare l'offerta, calibrandola da aprile a fine ottobre, metà novembre"

Longo Dorni spiega anche che si dovrà pensare ad un lieve aumento delle tariffe "di 50 centesimi o 1 euro: altrimenti sarà notte fonda. Anche perché la questione dei ristori è ancora di difficile lettura: ad esempio il nostro codice Ateco non sarebbe inserito tra quelli che godranno di eventuali aiuti, perchè solo le piscine potranno beneficiarne, mentre noi abbiamo un codice Ateco da centro sportivo. Ristori che rimangono comunque delle briciole rispetto alle perdite avute”.