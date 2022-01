In Vallese proseguono i lavori di prevenzione antisismica

Il Vallese è il cantone svizzero più esposto a un terremoto di forte intensità. Gli esperti pensano che potrebbe accadere un terremoto di magnitudo da 6 a 6,5 della scala Richter.



I terremoti storici mostrano che un forte terremoto si verifica in media ogni 100 anni. L'ultimo grande terremoto che ha colpito il Canton Vallese si è verificato nel 1946 con l’epicentro situato a pochi chilometri a nord di Sierre. L'aggiornamento degli episodi sismici è fondamentale nel cantone. Non per avere paura, ma per essere ben preparati.

L'unico modo per proteggersi dai terremoti è costruire a prova di terremoto. Dal 1° gennaio 2018 la legge cantonale sulle costruzioni richiede l'applicazione delle norme sismiche SIA 260 e seguenti per tutti i progetti di costruzione.



Il terremoto del 1946



Era già buio quando il 25 gennaio 1946 un forte terremoto di magnitudo 5.8 fece tremare il Vallese. Molte persone persero la vita, numerose furono ferite e 3’500 edifici subirono danni in parte gravi. Ci volle un po’ di tempo prima che fosse chiara l’esatta entità dell’evento.



Ciò dipese non solo dall’epoca del terremoto, ma anche dall’entità dei danni e dagli strumenti di valutazione dei dati sismici di allora. Il terremoto non solo causò danni agli edifici, che in gran parte furono evidenti solo con la luce del giorno, ma innescò anche valanghe e crolli di rocce. I dati dei pochi sismografi disponibili in Svizzera, inoltre, dovevano appena essere letti e valutati manualmente. Si è trattato del più forte terremoto svizzero degli ultimi 150 anni e finora l’ultimo a causare delle vittime.



Previsioni



In Svizzera si prevede una scossa equiparabile ogni 50-150 anni. Tuttavia, siccome i terremoti non seguono un piano logico, il prossimo forte sisma potrebbe verificarsi sia in un prossimo futuro che solo tra alcuni decenni. Se oggi si verificasse un terremoto simile a quello di 75 anni fa nella valle del Rodano, a causa della maggiore densità di popolazione le conseguenze sarebbero molto più gravi.