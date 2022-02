Concorso Internazionale per oli di alta qualità Monte Carlo Masters of Olive Oil, la 6^ edizione a Monaco il 4 giugno prossimo

Sarà nuovamente il Principato di Monaco a ospitare l’edizione 2022 del Concorso Internazionale per oli di alta qualità Monte Carlo Masters of Olive Oil, in programma il 4 giugno. La manifestazione, ideata e organizzata da Aldo Mazzini con la collaborazione dell’Associazione Knol, è giunta alla 6° edizione crescendo negli anni fino contare iscritti provenienti da 12 nazioni e 4 continenti.

Gli organizzatori del Mooic, sin dall’inizio hanno sempre puntato sulla qualificazione professionale, dotando il concorso di una delle giurie più esclusive del mondo composta ogni anno da giudici professionisti internazionali, stimati e apprezzati nel settore. Anche per l’edizione 2022, così come avvenuto lo scorso anno, almeno 10 giurati avranno la qualifica di “Capo Panel” certificata e riconosciuta dal Coi.

“La mission primaria della manifestazione -dichiara Aldo Mazzini - è quella di presentare, incentivare e promuovere la diffusione della cultura dell’ulivo e dei suoi eccezionali derivati valorizzando i produttori di alta qualità del mondo intero”.

Per raggiungere questo obiettivo l’organizzazione si avvale anche della carta stampata e dei più moderni canali web e social, puntando sia sulla immediatezza della ricerca del sito della manifestazione sui motori di ricerca sia sul canale YouTube del Concorso, in modo da offrire visibilità planetaria grazie alle presentazioni in inglese degli oli e delle aziende partecipanti”.

Per il 2022 gli organizzatori non solo hanno ampliato il Contest inserendo 3 diverse competizioni:

-Concorso qualità oli extravergini

-Concorso qualità oli aromatizzati

-Concorso qualità packaging

Contano anche di ampliare ulteriormente il numero di Paesi e di aziende iscritte alla manifestazione con l’obiettivo di avere i rappresentanti aziendali presenti in gran numero sia al Convegno, previsto nella mattinata del 4 Giugno, dove saranno trattati argomenti attinenti l’olivo e i suoi derivati, la qualità dei prodotti e i mercati interessati, sia alla cerimonia di premiazione che si terrà nel pomeriggio dello stesso giorno nella stupenda cornice del Principato di Monaco.

Come per la passata edizione la cerimonia conta sulla prestigiosa presenza del sindaco di Monaco Geroges Marsan e dell’ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo i quali oltre a portare il saluto delle istituzioni ai partecipanti presenzieranno attivamente consegnando molti dei premi assegnati alle aziende vincitrici.