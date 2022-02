La musica dei Dire Straits, Vasco e Liga nei prossimi week end all’Urban Food & Beverage

Proseguono le serate all’insegna della musica di qualità ll’Urban Food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Trontano.

Sabato 5 febbraio alle 21,30 sul palco saliranno gli ‘iTALIAN dIRE sTRAITS’:

Il progetto di quella che viene definita la miglior tribute band dei dIRE sTRAITS in Europa nasce nel dicembre del 2008. E da allora ha suonato in tutta Europa in club, teatri, festival e location open air. Riprodurre le sonorità dei dIRE sTRAITS non viene preso alla leggera e la band lo fa con grande professionalità e rispetto con un unico e ambizioso obiettivo: suonare la musica di Mark Knopfler meglio di chiunque altro, in modo da essere secondi solo agli originali.

Gli iTALIAN dIRE sTRAITS sono stati in cartellone anche all'Hammersmith Odeon di Londra, dove i Dire Straits hanno registrato Alchemy, e hanno suonato davanti a 10 mila persone a Horta, alle Azzorre. Tra le performance più memorabili quella al Teatro Filarmonico di Verona, nel dicembre del 2014, che è stata anche immortalata su DVD, Blu-Ray e CD (disponibili anche su Amazon). Gli iTALIAN dIRE sTRAITS sono in tour nei più importanti locali, teatri e location open air d’Italia e d’Europa.

287 concerti all’attivo sparsi tra Italia, Grecia, Malta, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Azzorre…

Dopo un concerto degli iTALIAN dIRE sTRAITS in Scozia, hanno scritto: “Ho visto dal vivo i Dire Straits, gli Straits e gli Italian Dire Straits e che non c’è nessuna differenza tra queste tre band”…

La band è composta da Alfredo Delmonaco chitarra solista; Max Lisa voce e chitarra ritmica; Marco Casaletta basso e cori; Simone Vignola tastiere; Alberto Vai batteria; Terence Demilito, Sonny Buyo sax.

Venerdì 11 febbraio Franco Sposato con il progetto ‘Vasco Real Trinute’ porterà a Trontano un più intimo e raro set acustico solo con due chitarre e basso acustici.

Franco sposato Nasce come tributo nel 1987 con le prime serate nei locali e piazze Interpretando la sfera rock italiana dell’epoca poi diventa Franco il Blasco E così inizia a cantare nelle piazze del sud Italia dopodiché arriva a Milano nel 2007 e diventa Vasco real tribute e da quel momento è attivo con più di 2700 concerti in tutta Italia.

Sabato 12 febbraio torneranno gli amici di ‘Effettoliga’, la coinvolgente cover band di Ligabue che dal 2006 percorre l’Italia collezionando un migliaio di concerti.

Finiti i concerti la musica non si ferma, la serata continua in compagnia del resident Dj Bunny etanti dj ospiti, tutte le info sui dj set si possono trovare sulle pagine social:

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

Prenotazioni: +39 345 1067383

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.