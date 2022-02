A Premosello e Ornavasso sorgeranno due nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti

Arriva da Torino il nulla osta per realizzare un biodigestore per il trattamento della frazione organica dei rifiuti prevista a Cuzzago di Premosello Chiovenda, e di un impianto per la valorizzazione degli imballaggi in plastica, metallo e dei rifiuti ingombranti a Ornavasso.

“Un importante passo avanti del Verbano Cusio Ossola riguardo la futura dotazione impiantistica inerente il trattamento dei rifiuti” commentano Francesco Perrone, presidente del Consorzio Rifiuti del Vco e Giuseppe Grieco, amministratore unico di Conser Vco.

“La Regione Piemonte ha concesso il nulla osta alle proposte di intervento, dichiarandole coerenti con gli obiettivi di pianificazione regionale, che il Consorzio Rifiuti del VCO e ConSer VCO SpA hanno nei mesi scorsi elaborato” continuano Perrone e Grieco.

“Un particolare ringraziamento è dovuto ai consiglieri regionali Alberto Preioni e Domenico Rossi che hanno avuto occasione di evidenziare le ragioni di priorità degli interventi del Vco.

Il Consorzio Rifiuti del VCO e ConSer VCO SpA sono ora impegnati a formalizzare le domande di finanziamento all’interno del PNRR” concludono.