Da Domodossola al palco del Festival di Sanremo

Da Domodossola al palco del Festival Sanremo. Cristina Casalis farà parte del gruppo di 14 ballerini che aprirà la serata di oggi, esibendosi sulle note di un medley di musica dance anni '90 proposto dal dj Massimo Alberti.

Per la 18enne si tratta di un ritorno a casa, la studentessa del liceo Spezia si è trasferita dalla Città dei Fiori al capoluogo ossolano nel 2019 insieme alla madre Michela Amara. Cristina ha mosso i primi passi di danza a 3 anni iniziando con la classica per poi proseguire con stili diversi come danza moderna, contemporanea, tip tap, hip hop ma soprattutto latinoamericana, cambiando vari insegnanti. La sua formazione nella città ligure è stata sostenuta dalla nonna che l'ha sempre incoraggiata a seguire la sua grande passione.

“Per il Festival -racconta Cristina a Ossolanews- sono stata contattata pochissimi giorni fa da una mia maestra di danza degli anni scorsi. Mi ha spiegato che cercavano delle ragazze per un'esibizione con un dj al Festival di Sanremo. Ho inviato i miei dati senza alcuna aspettativa e sono stata selezionata dalla Rai insieme ai miei compagni, nelle scorse ore ci hanno detto che sarà proprio la performance di apertura della quarta serata”.

Negli ultimi tempi Cristina Casalis ha anche posato come modella in diversi shooting fotografici in Piemonte e Liguria.

Insieme alla ragazza domese questa sera si esibiranno Valeria Aponte, Chiara Manera, Lisa Fusco, Beatrice Bruzzaniti, Elena Palumbi, Giorgia Quattrone, Lara Gandolfo, Maurizio Buccino, Fabio Martini, Nicolas Antonio Pretelli, Don Santos Bernardo e i campioni di canottaggio U23 Nicolò Bizzozzero e Alessandro Timpanaro. I ballerini sono quasi tutti provenienti dalla Scuola Danza Città dei Fiori di Sanremo.