Corso di formazione per volontari promosso dal Centro Servizi per il Territorio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco, nell'ambito del Catalogo formativo 2024, organizza, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Borgomanero, un corso di formazione dedicato al tema della ricerca volontari e rivolto, in particolar modo, alle associazioni di piccole e medie dimensioni.

"Come trovare volontari e tenerseli stretti" sarà strutturato in due appuntamenti di due ore ciascuno, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e si svolgerà in modalità video-conferenza. Il primo incontro, dal titolo “Da noi al volontario: come ripartire dal proprio ente per una ricerca di volontari più efficace”, si tiene martedì 4 giugno. Martedì 11 giugno, invece, “Non ti scordar di me: come un'adeguata gestione del volontario può trasformare la vita del nostro ente”.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo online entro martedì 21 maggio.