A Palazzo San Francesco il concerto "Il Novecento in musica"

Domenica 18 maggio alle 15.30 si tiene a Palazzo San Francesco a Domodossola un concerto dal titolo “Il Novecento in musica”. L’appuntamento è organizzato nell’ambito della mostra “Concrete astrazioni. Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e invenzione”, promossa dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e allestita proprio a Palazzo San Francesco fino al 13 luglio. Protagonisti del concerto saranno Roberto Olzer al pianoforte, Indro Borreani al violino e Giacomo Arfacchia al clarinetto.

"Nel Novecento non fu solo la pittura a cercare nuove forme di espressione, variamente aggregate nei grandi movimenti artistici di inizio secolo o riferibili a ricerca sperimentale individuale, come documentato dalle opere in mostra – spiega Aurelio Sciaraffa, membro della Fondazione Paola Angela Ruminelli e promotore dell'esposizione –. Anche la musica, sia classica che popolare, si rinnovò manifestandosi in generi diversi: jazz, pop, musica colta, folk, con innumerevoli forme di contaminazione. Roberto Olzer, Indro Borreani e Giacomo Arfacchia offriranno, nella splendida cornice di Palazzo San Francesco, una piccola, gradevole esperienza di queste forme musicali, in tutta coerenza con il senso ed il significato delle opere pittoriche esposte: un imperdibile momento immersivo nell'arte e nella bellezza".

Il pomeriggio di domenica 18 maggio sarà un viaggio in musica con tappe contrassegnate da brani di Kurt Weill, Maurice Ravel, Eugene Ysaye, Georg Gershwin, Igor Stravinskji, Sergeji Rachmaninov, Astor Piazzolla, Pat Metheny. L’ingresso ha un costo di 5 euro comprensivo di visita alla mostra. I posti sono limitati: è consigliata la prenotazione telefonando al numero 338 5029591 oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@museicivicidomodossola.it.