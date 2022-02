Viganella festeggia la Candelora

Il 2 febbraio a Viganella il sole è tornato a battere sul paese, come tutti gli anni, in occasione della Candelora, festività molto sentita nel piccolo borgo antronese divenuto famoso per lo specchio che riflette i raggi solari sulla piazza nei bui mesi invernali.

Quest’anno la frazione di Borgomezzavalle celebrerà la festività domenica 6 febbraio a partire dalle 15 con la messa nella chiesa parrocchiale durante la quale verrà impartita la benedizione della gola e delle candele.

Anche quest’anno non è stato possibile organizzare la processione, tuttavia le tradizionali cavagnette saranno presenti.

Dopo la messa verrà il momento della ‘Pescia’ un albero al quale vengono appesi prodotti alimentari che saranno poi venduti all’incanto, tradizione vuole che le famiglie che partecipano alla festa si portino a casa un rametto della Pescia nella speranza che porti abbondanza e fecondità.