Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend di sole anche se con la presenza foschie e nebbie. "Il transito di due deboli impulsi depressionari atlantici sull'Europa - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - porta un po' di nuvolosità irregolare sul Piemonte, più consistente sulle zone pianeggianti, con la possibilità di foschie e nebbie tra sabato sera e domenica mattina. Domenica pomeriggio e lunedì il notevole rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre e il suo movimento verso l'Europa è causa di un nuovo generale aumento della ventilazione, con locali venti di foehn e addensamenti sulle zone alpine settentrionali".

SABATO 5 FEBBRAIO

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, più soleggiato ovunque dal pomeriggio; foschie e nebbie sulle pianure in serata.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo fino a 1900 m. Venti: deboli o moderati in montagna, da nordovest sulle Alpi e da nord sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove

DOMENICA 6 FEBBRAIO

Nuvolosità: cielo soleggiato, con foschie e nebbie in pianura al mattino e transito di velature nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio addensamenti sulle creste alpine.

Precipitazioni: dalla serata deboli nevicate sulle creste e sulle alte valli nordoccidentali e settentrionali. Zero termico: in rialzo fino a 2500 m, con valori inferiori sulle creste alpine. Venti: moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli da sudovest sull'Appennino, in generale rinforzo dal pomeriggio; calmi o deboli variabili in pianura. Condizioni di foehn dal tardo pomeriggio nelle valli alpine occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti.