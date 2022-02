Ossolano muore in Vallese travolto da una valanga

Tragedia nel vicino Canton Vallese. P. C., ossolano classe 1953, è morto travolto da una valanga nella Valle di Goms in Vallese durante un'uscita sci alpinistica.

Con lui c'erano anche altri tre compagni. Uno di loro è stato recuperato dai soccorritori ed è stato trasportato e ricoverato in ospedale con sospette fratture, un terzo è stato solo sfiorato dalla valanga, mentre un quarto componente della comitiva non è stato coinvolto.

Per l'ossolano, non è bastata la tempestività dei soccorsi, per primi quelli dei compagni di escursione, purtroppo per lui non c'era più nulla da fare.