Escursionista si attarda sui sentieri tra Cusio e Ossola: ritrovato in tarda serata

Si è conclusa positivamente nella tarda serata di lunedì 11 agosto la ricerca di un escursionista 35enne proveniente dall’Alessandrino, dato per disperso nei boschi e lungo i percorsi montani tra Cusio e Ossola.

L’uomo aveva intrapreso un’escursione solitaria partendo da Forno, in valle Strona, con l’obiettivo di raggiungere la località Gurva, in valle Anzasca, dove lo attendeva una struttura ricettiva per il pernottamento. La madre, che non riusciva a contattarlo dalla mattina, si è preoccupata e ha chiamato il 112 dalla provincia di Alessandria: l’allerta è così giunta ai soccorritori del Verbano Cusio Ossola.

Poiché in serata l’escursionista non era ancora arrivato all’albergo, sono state avviate le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto le squadre del Soccorso alpino di Omegna, Macugnaga e Villadossola, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Domodossola e i vigili del fuoco.

Intorno alle 22, la squadra impegnata nei controlli lungo il tracciato lo ha rintracciato: l’escursionista, che non si sentiva in perfette condizioni fisiche, aveva rallentato il cammino, arrivando con diverse ore di ritardo rispetto al previsto.