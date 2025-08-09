Addio a Sergio Ruga, storico albergatore di Domodossola

Si è spento questa mattina, all’età di 88 anni, Sergio Ruga, originario di Vogogna e per decenni punto di riferimento nel settore dell’accoglienza a Domodossola. Gran parte della sua vita è stata dedicata alla gestione dell’Hotel Corona, storica struttura cittadina attiva da quasi due secoli, che ha contribuito a valorizzare con professionalità e passione insieme alla moglie Elisa Marchesi.

Nel 2009 aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento per il suo impegno a favore della comunità.

Ruga lascia la moglie Elisa, i figli Lorena con Enzo ed Eros con Giusi, e il nipote Lorenzo. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 10 agosto alle ore 17.30 nella Chiesa Collegiata di Domodossola. Il funerale si terrà lunedì 11 agosto alle 10.45, con partenza dall’abitazione di via Marconi 8, e sarà seguito dalla cremazione.