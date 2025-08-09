Controlli dei carabinieri in Ossola, tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Un automobilista, un motociclista ed un ciclista, sottoposti a controllo con etilometro rispettivamente a Villadossola, Domodossola e Montecrestese sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza con tassi alcolici compresi tra 0,95 e 2,16 g/l, e proprio il ciclista ha fatto registrare il livello più alto dopo che i carabinieri del comando provinciale sono intervenuti a seguito della sua caduta sulla sede stradale a Montecrestese. L’uomo, un 67enne, dimorante a Crevoladossola, sanguinante per le ferite riportate, pretendeva di rimettersi in sella e ripartire, ma alcuni testimoni lo hanno fermato poiché non in condizioni di proseguire la marcia e hanno chiamato l’ambulanza e i militari.