 / Cronaca

Cronaca | 09 agosto 2025, 11:58

Controlli dei carabinieri in Ossola, tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi sono stati fermati un automobilista, un motociclista e un ciclista con tassi alcolemici tra 0,95 e 2,16 g/l

Controlli dei carabinieri in Ossola, tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Un automobilista, un motociclista ed un ciclista, sottoposti a controllo con etilometro rispettivamente a Villadossola, Domodossola e Montecrestese sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza con tassi alcolici compresi tra 0,95 e 2,16 g/l, e proprio il ciclista ha fatto registrare il livello più alto dopo che i carabinieri del comando provinciale sono intervenuti a seguito della sua caduta sulla sede stradale a Montecrestese. L’uomo, un 67enne, dimorante a Crevoladossola, sanguinante per le ferite riportate, pretendeva di rimettersi in sella e ripartire, ma alcuni testimoni lo hanno fermato poiché non in condizioni di proseguire la marcia e hanno chiamato l’ambulanza e i militari.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore