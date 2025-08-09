 / Cronaca

Chiamata d’emergenza dalla Val Grande: una coppia tedesca impaurita dall’orso

La Centrale 112 riceve la richiesta via Apple Watch: padre e figlio bloccati nella notte, squadre del Soccorso Alpino valutano l’intervento

La Centrale operativa del 112 ha ricevuto una segnalazione di soccorso da un dispositivo Apple Watch: un padre e suo figlio, entrambi di nazionalità tedesca, si trovano in Val Grande, nella zona di “Vald”, a circa 1300 metri di quota, sopra Santa Maria Maggiore, dove hanno campeggiato in tenda per la notte. Il motivo dell’allarme? La presenza ravvicinata di un orso li ha impauriti e li ha indotti a chiamare i soccorsi.

Il Soccorso Alpino della Decima Delegazione Valdossola è stato attivato. Al momento le squadre stanno valutando le modalità di intervento.
Solo pochi giorni fa la presenza dell'animale era stata segnalata in Valle Loana alle porte della Valgrande.

