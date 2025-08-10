Tragedia in parapendio al Breithorn, a pochi chilometri dal confine

Il 9 agosto 2025 si è verificato un grave incidente di parapendio sul Breithorn, vetta delle Alpi svizzere non lontana dal confine con la Val d’Ossola. Un 57enne, cittadino svizzero, ha perso la vita mentre partecipava al “Fly Challenge Swiss Alps 2025”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:40, nei pressi della cima, sopra la località di Grengiols, a breve distanza dalla zona di confine con il territorio ossolano. Per cause che saranno chiarite dalle indagini, l’uomo è precipitato durante il volo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori a bordo di un elicottero di Air Zermatt, allertato dall’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso. Nonostante la tempestività dell’intervento, per il parapendista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il Ministero pubblico della Confederazione, in collaborazione con la Polizia cantonale vallesana, ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.