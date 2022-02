Auto ribaltata al passaggio a livello di Pallanzeno

Nella serata tra sabato e domenica, la pattuglia del pronto intervento dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri è stata impegnata per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il passaggio a livello ferroviario nel comune di Pallanzeno, dopo che un’autovettura con 2 giovani a bordo si è lì ribaltata.

Incidente probabilmente dovuto a velocità elevata e conseguente perdita di controllo del veicolo, in quanto il conducente è stato riscontrato negativo al controllo alcolemico. I giovani feriti, non in pericolo di vita sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Domodossola.