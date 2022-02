Fine settimana di controlli nelle zone della movida domese

Un altro fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola, che nei giorni appena trascorsi hanno aumentato il pattugliamento del territorio ossolano, focalizzando l’attenzione alle zone dove maggiore è la concentrazione di gente e più probabile la commissione di attività illecite.

L’attenzione si è posta alla zona del “Borgo della Cultura”, alle vie Marconi e Briona, e all’Alpe Lusentino, luoghi che per vocazione richiamano un grosso numero di giovani e adulti. Non sono però state tralasciate le vallate e i maggiori comuni dell’Ossola, anch’essi al centro di frequenti verifiche. Numerosi i posti di controllo eseguiti, sia fissi che volanti, con frequenti test etilometrici per constatare l’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Svolte anche pattuglie a piedi nelle vie cittadine, per contrastare l’attività di spaccio, e controllati gli avventori e i gestori dei locali pubblici per il rispetto della normativa governativa sul contrasto al Covid-19. Complessivamente le serate si sono svolte senza particolari problematiche.