Monteossolano ha ricordato don Pietro Silvestri FOTO

La piccola comunità di Monteossolano ha ricordato don Pietro Silvestri nel trentesimo della sua scomparsa.

Don Pietro Silvestri (1931 – 1992). Originario di San Vittore Olona, era giunto in Ossola nel 1955 appena ventiquattrenne per reggere la parrocchia di Monteossolano all’inizio della val Bognanco, allora raggiungibile solo a piedi e considerato che la strada carrozzabile è datata 1973, per 18 anni don Pietro ha continuato a calcare la storica mulattiera, anche più volte al giorno.

A Monteossolano aveva poi aggiunto anche Bognanco San Marco e quindi altri passi a piedi in aggiunta, ma a lui quelle due parrocchie andavano benissimo, era in montagna e in mezzo alla natura

Uomo dalla personalità scolpita e dalle profonde capacità organizzative, si affermò nell’ambiente alpinistico locale sia come responsabile della Xª Delegazione “Valdossola” del Soccorso Alpino (1955- 1982), subentrato a Paolo Bologna. Consigliere Nazionale del Servizio Valanghe Italia nel cui ruolo portò la segreteria nazionale nell’edificio di via Mauro a Domodossola. Pietro Silvestri fondò lo “Speleo CAI Domo”, affiliato alla Società Speleologica Italiana, che promosse l’esplorazione delle modeste cavità ipogee ossolane contribuendo in modo rilevante alla realizzazione del catasto nazionale. Sue sono le esplorazioni della “Tana dei Cucitt” sulle alture sovrastanti Castiglione, in Valle Anzasca.

Domenica scorsa nella piccola chiesa di Monteossolano è stato ricordato dai suoi parrocchiani e dagli amici. Dopo la S. Messa celebrata da don Vincenzo Barone, Vicario Territoriale dell’Ossola. La città di Domodossola era rappresentata dal Presidente del Consiglio comunale, Marco Bossi che ha voluto ringraziare don Pietro Silvestri per ciò che ha fatto per Domodossola e per l’Ossola tutta.

Fra gli intervenuti la delegazione della Seo CAI Domo, le rappresentanze della Xª Delegazione del CNSAS (Domododossola, Bognanco e Vigezzo). Fra i presenti c’era anche l’amico Renato Cresta di Macugnaga che con don Silvestri ha impiantato la prima stazione nivologica al Passo del Moro. La giornata si è conclusa con la benedizione del nuovo mezzo consegnato alla Xª Delegazione del Soccorso Alpino e con un gradito semplice rinfresco preparato dagli abitanti del paese guidati da Fabio Patelli.