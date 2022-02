Soccorso Alpino in azione a Castiglione , si cerca un domese disperso da ieri

Da ieri sera è scattato l’allarme in quanto una persona partita da Drocala, frazione del Comune di Calasca Castiglione che non è rientrata nella sua casa di Domodossola.

I soccorritori intervenuti hanno sentito il cagnolino abbaiare in fondo ad un profondo vallone ma finora le ricerche sono risultate vane.

Sul posto hanno fatto intervenire un drone del Soccorso Alpino che potrebbe rilevare la presenza di persone grazie al calore corporeo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti oltre agli uomini della X Delegazione del Soccorso Alpino, i Carabinieri, il Sagf, i Vigili del Fuoco, squadre AIB.

Si tratterebbe di un uomo di 67 anni residente a Domodossola con la moglie.