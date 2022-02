A San Valentino regala un soggiorno in un romantico chalet dello Stura River Village oppure una discesa tra le rapide in Rafting

E’ arrivato il periodo più romantico dell’anno, e quale regalo migliore per riaccendere la scintilla dell'amore, di regalare una notte in un romantico chalet di legno dello Stura River Village immerso nel verde, dopo aver assaporato una tipica cena a lume di candela in Valle Stura di Demonte e l'indomani gustarsi una sana colazione davanti alla piscina e le coccole in una sauna esclusiva?

Oppure se siete amanti dello sport perché non prenotare una discesa in Rafting, sempre presso Stura River Village sul fiume Stura di Demonte?

Ecco i buoni regalo in dettaglio:

1) Buono Regalo per Soggiorno in Chalet Matrimoniale

Da utilizzare presso Stura River Village – RAFTING - Valle Stura di Demonte - Gaiola (CN) valido dal 14 maggio al 15 settembre 2022, salvo verifica disponibilità dei posti

2) Rafting Love Edition

Presentando questo coupon si ha diritto ad una discesa in Rafting del Fiume Stura di Demonte (CN) presso Stura River Village – RaftingPresentando questo coupon si ha diritto ad una discesa in Rafting del Fiume Stura di Demonte (CN) presso Stura River Village – Rafting

Buono per n° 2 persone valido dal 14 maggio fino al 15 settembre 2022

Per prenotare o ricevere ulteriori informazioni sulle offerte potete chiamare direttamente lo Stura River Village- Rafting ai numeri 0171 290700 o al 338 1011194, oppure visitando il Sito o scrivendo all'indirizzo mail: info@sturarivervillage.it