''Laddove possibile miglioreremo il Villaggio operaio''

‘’L’Agenzia territoriale per la casa che presiedo considera il Villaggio operaio un pezzo di storia importante del territorio provinciale. E come tale da preservare e migliorare, laddove possibile’’. Così dice a Ossolanews, Marco Marchioni, presidente di Atc Piemonte Nord.

Nel maggio 2021 l'assessore Chiara Caucino era stata a Villadossola per una visita al Villaggio Sisma, di proprietà di Atc Piemonte Nord assieme al presidente Marchioni.

Durante l'incontro erano stati promessi interventi su questo patrimonio immobiliare che è considerato tra l'altro un gioiello architettonico a livello europeo. Patrimonio che presenta problemi notevoli e necessita di interventi urgenti.

In alcuni comunicati stampa la Regione aveva parlato di investimenti sugli immobili delle Atc piemontesi, ma non c’era traccia di interventi sul Villaggio Operaio di Villadossola. Avevamo sentito la Regione Piemonte che non ci ha dato mai risposta. Ci risponde invece sollecitamente Atc Piemonte Nord.

Dice Marchioni: ‘’Il recente sopralluogo al Villaggio Sisma, cui ha preso parte personale tecnico di Atc e del Comune di Villadossola, è servito a confermare il buon livello complessivo di manutenzione degli alloggi popolari. Entrambe le parti, al termine della visita, hanno convenuto su tale punto. Ad oggi non siamo, dunque, a conoscenza dei “problemi notevoli” cui si fa riferimento. Nel corso della visita al Villaggio Sisma dello scorso anno era stato detto che si sarebbero tenute in considerazione le necessità anche del Comune di Villadossola, così come degli altri del Vco e del quadrante, compatibilmente con le risorse disponibili’’

Ma il presidente ricorda anche l’impegno preso in relazione alla verifica, da parte sia di Atc che della Regione Piemonte, della possibilità di destinare alcuni degli alloggi del Villaggio Sisma ad altri fini. ‘’Al riguardo – dice il presidente - ci sono stati nel frattempo degli incontri presso gli uffici regionali, alla presenza anche del sindaco, ma il traguardo non è vicino. Vale sottolineare, infine, che a Villadossola e più precisamente negli stabili delle vie Fratelli di Dio 9, Piemonte 45 e 47, Toscana 11 e 13, Umbria 11/13, Sicilia 12, 14 e 16, Emilia 6/8, Veneto 21/23 e 27/29, sono in programma una serie di significativi lavori di riqualificazione energetica e non soltanto nell’ambito del piano Superbonus 110%, con un investimento di circa 11 milioni di euro’’.