Si nasce meno nel Vco: siamo al 49° posto in Italia

‘’Nel 2021 ci sono state in Italia meno di 400.000 nascite, segnando una diminuzione rispetto all'anno precedente’’. Lo riportava ieri l’Ansa prendendo spunto dalla stima fatta dal presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, intervistato a Sky Tg24.

Le statistiche dicono che il Verbano Cusio Ossola è in 49a posizione tra le province italiane: appena sopra metà classifica. Pochi giorni fa Il Sole 24Ore analizzava la denatalità in Italia, fenomeno più forte al sud che al Nord. Parma è la provincia in cui il calo dei nati è stato minore: in 10 anni i nati sono scesi del 13,1 per cento.

Il Vco ha registrato in 10 anni un – 27,6 per cento, che è nella media italiana che staziona sul 27,7. La provincia che ha fatto peggio è Barletta Andria Trani, dove il numero dei nati è calato del 39,5 per cento. Novara ha fatto registrare un 25,8 per cento in meno. Il tracollo delle nascite fa dell’Italia la maglia nera d’Europa dove tutte le nazioni sono in negativo, tranne Austria (+2%) e Germania (+15%).