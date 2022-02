Fomarco e Varzese 'testano' le prime della classe

Prima Categoria in campo per la 15a di andata. Il campionato riparte e la giornata di domenica (si gioca alle 14,30) propone il Fomarco in casa col Feriolo, la Crevolese che riceve l’Agrano, la Varzese gioca a Momo, il Villa ospita il Comignago e l’Ornavassese la Sanmartinese.

Giornata ricca di emozioni quella di Fomarco e Varzese. Le due ossolane testano le prime della classe. I biancoverdi ricevendo un Feriolo che è risultato in seconda posizione mentre i granata vanno in casa della capofila Momo. Varzese e Fomarco veleggiano a metà classifica dove si sono piazzate don una buona gestione del girone di andata. Non saranno 90 minuti facili per i ragazzi di Piccinini e di Lipari, ma il calcio è materia lontana dalla matematica e la diversità di punti non è sempre un handicap.

L’Ornavassese, che nelle ultime giornate si è ripresa, accoglie una Sanmartinese che quest’anno sta facendo un buon torneo dopo alcuni campionati giocato sul fondo. Fusè conta sui tre punti per chiudere bene l’andata.

Partita interna anche per la Crevolese che giocherà contro l’Agrano, I gialloblu sono questi assieme al Villa e quindi possono già tirare un bilancio positivo a questo punto del campionato.

Il Villa deve fare i tre punti col Comignano e sperare che le tre squadre che precedono facciano un passo falso perché la vetta non è così distante colme pare visto che siamo a metà campionato.

Classifica: Momo 30; Feriolo 28; Cannoniese 27; Crevolese, Virtus Villa 25; Sanmartinese 22; Varzese 18; Fomarco, Borgolavezzaro 17; Ornavassese, Pro Ghemme, Trecate 16; Comignago 15; Agrano 14; Carpignano 13; Oleggio castello 7.