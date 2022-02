Domodossola, l'aumento dell'energia costerà al Comune 200 mila euro

L’aumento del costo dell’energia (luce e gas) sta facendo saltare i conti, con i Comuni che hanno problemi a far quadrare i bilanci consuntivi e a chiudere quelli di previsione.Un problema che sta toccando ovviamente pure i comuni ossolani.

Domodossola sta analizzando in queste ore la situazione.

"L’annunciato e preoccupante aumento delle bollette relative ai consumi di energia elettrica e riscaldamento potrebbe interessare in via previsionale e cautelativa il Comune di Domodossola nell’ordine di euro 200 mila’’ afferma Gabriella Giacomello, assessore al bilancio e alle finanze.

‘’E’ un problema concreto, che pone l’Amministrazione davanti a scelte difficili data l’incertezza della percentuale incrementativa – spiega Giacomello - . La strada che si intende percorrere sarà quella dell’invarianza del carico tributario per i nostri concittadini. Ovviamente c’è la consapevolezza della difficoltà della scelta, ma si continuerà ad operare controllando il più scrupolosamente possibile le spese correnti e sensibilizzando coloro che operano nelle strutture interessate dai servizi (scuole, uffici…) a porre in essere atteggiamenti di grande attenzione, improntati al risparmio energetico. I primi sei mesi dell’anno saranno dedicati ad un costante monitoraggio della bollettazione al fine di adottare, nel caso in cui ricorra la necessità, tutti gli strumenti correttivi in sede di assestamento del bilancio del prossimo luglio ed anche alla valutazione delle manovre che lo Stato intenderà porre in essere al fine di supportare gli enti locali in questo delicato momento.”