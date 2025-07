Via libera alla variante al Piano regolatore: Caddo e Oira al centro dei nuovi interventi

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Crevoladossola è stata approvata una variante al Piano regolatore generale comunale (Prgc).

"Consideriamo questo provvedimento di grande rilevanza – ha spiegato il sindaco Giorgio Ferroni durante il suo intervento - in quanto racchiude una serie di modifiche significative sia per la cittadinanza sia per l’ente. Segnaliamo che stiamo lavorando per portare in consiglio entro la fine dell’anno una variante strutturale di tipo geologico che dovrebbe risolvere molti dei problemi che si sono manifestati in questi anni. Siamo assolutamente consapevoli della necessità di aggiornare il Prgc anche perché abbiamo potuto prendere concretamente atto dei limiti del piano regolatore votato nel 2007 dalla passata amministrazione, che non ha saputo cogliere le esigenze reali, tanto è che nemmeno si accorsero che nel 2006 erano state approvate le perimetrazioni delle Zps. Diciamo questo perché negli scorsi consigli comunali dalla minoranza si è pontificato sulla necessità di un nuovo piano regolatore, affermazione di per se corretta, ma che non può certo essere sostenuta da chi ha gestito in modo inadeguato la procedura del 2007, tuttora vigente”.

Per quanto riguarda l’interesse pubblico, l’approvazione della variante consente tre diversi interventi. Innanzitutto, spiega il sindaco, “viene modificata la destinazione d’uso dell’ex scuola lapidei, che in questo modo potrà essere valorizzata sul mercato degli affitti ed essere riqualificata”. Sono inoltre previsti due interventi che consentiranno la realizzazione di opere pubbliche nei territori di Caddo e Oira. “A Caddo, il terreno agricolo adiacente al campo sportivo sarà trasformato in un’area per strutture pubbliche attrezzata e a disposizione di tutti i residenti. Per questo progetto è già stato stanziato un fondo di 60.000 euro, ed è stato incaricato un tecnico per la redazione del progetto esecutivo, con l’obiettivo di procedere all’appalto entro la fine dell’anno. A Oira, si potrà finalmente realizzare un parcheggio pubblico in località Villa Superiore, un’opera molto attesa e necessaria per sostenere il processo di riqualificazione della borgata e l’insediamento di nuovi residenti. L’intervento ha subito ritardi a causa della complessità delle procedure legate ai vincoli storico-paesaggistici, che ora sono stati superati. L’intervento è di 20.000 euro e realizzerà 8 nuovi posti auto”.