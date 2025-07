Il consiglio comunale vota a favore della comunità energetica

Consiglio comunale rapido quello di lunedì sera, con l’approvazione degli equilibri di bilancio, di una variazione di bilancio e del documento Unico di programmazione (Dup), in pratica il solo argomento che ha portato a qualche intervento. La seduta si è chiusa con la votazione unanime sulla costituzione di una comunità energetica in attuazione alla direttive europee per l'uso di energia da fonti rinnovabili.

Gl altri punti sono stati approvati col sì della maggioranza. Sul Dup la minoranza ha votato contro, lamentando che il documento conferma che ‘’non si riesce a programmare nulla e che il testo del Dup ricalca lo stesso testo del 2022, del 2023, del 2024, del 2025’’.