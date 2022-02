Anffas Vco cerca autisti volontari

Anffas Vco è un’associazione che si occupa di persone affette da disabilità fisica o intellettiva. Presso la propria sede di Domodossola, tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, le persone che lo frequentano svolgono attività di vario genere: dal mantenimento delle abilità cognitive all’attività motoria, dall’espressione della creatività e della manualità con i laboratori di ceramica e del vetro al percorso di teatroterapia. Tutte queste attività promosse da Anffas sono gratuite per i propri utenti e gestite dal corpo volontari.

Un ulteriore e importantissimo servizio offerto dall’associazione è quello del trasporto degli utenti con i 3 pulmini a 9 posti di cui è dotata. Il trasporto dalla propria abitazione presso la sede e il rientro a casa a fine attività è fondamentale per dare la possibilità a tutti i nostri utenti di poter partecipare all'associazione, così importante per loro. Non tutti infatti hanno la possibilità di raggiungere la sede di Anffas con mezzi propri e anche i familiari o tutori sono in questo modo sgravati da un impegno quotidiano.

Anffas Vco esiste grazie all’impegno dei propri volontari che dedicano con impegno il loro tempo e le proprie competenze e sono una risorsa preziosa non solo per l’associazione ma per tutta la comunità. Anffas cerca nuovi autisti volontari per poter continuare a garantire il servizio di trasposto ai suoi utenti e permettere loro di frequentare l’associazione, svolgere le attività e trovare i propri amici.

Diventare autista volontario è semplice: tutto ciò che viene richiesto è la patente di tipo B, qualche ora di tempo disponibile, gentilezza e cortesia con le persone trasportate.

Se siete disposti a dedicare alla nostra associazione un po’ delle vostre energie, troverete un ambiente allegro e solidale, ma soprattutto riceverete in cambio la riconoscenza dei nostri ragazzi.

Per tutte le informazioni potete chiamare il numero 339-4787801.