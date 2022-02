Edilizia popolare, Pd: “L'amministrazione Toscani cancella 5 anni di lavoro”

A Villadossola gli alloggi di edilizia popolare sono complessivamente 505, di cui 494 gestiti da ATC. La crisi economica in Villadossola si è accompagnata all’aumento delle morosità per gli affitti non incassati, all’aumento delle persone indigenti e ai conseguenti necessari aumenti di sostegni economici a carico del Comune.

Nel 2013 l’Amministrazione Comunale aveva avviato un lungo e faticoso percorso con la Regione Piemonte ed ATC per trovare una soluzione vantaggiosa per i cittadini e il Comune di Villadossola. Condizione indispensabile era non attivare nuovi bandi per l’assegnazione di alloggi vuoti, per occupare gli appartamenti disponibili con lavoratori che ne avessero necessità.

Nel cambio di amministrazione, come PD si era condiviso col nuovo Sindaco quanto attivato e quanto restava da fare. La nuova amministrazione, per inerzia e disinteresse, non si è curata di proseguire l’iter impostato, non ha costituito alcuna commissione consiliare e ha pubblicato un nuovo bando per il quale, in linea di principio, non si è contrari, ma in questo momento affossa ogni prospettiva di risolvere i problemi che restano tutti drammaticamente aperti.

Intanto mentre gli altri Comuni da ATC ottengono interventi di manutenzione, ristrutturazioni e nuovi alloggi, Villa sono tre anni che ottiene tante belle promesse con investimenti che “...prevedono finanziamenti in attesa di risorse...”. Parole, parole, parole...

Circolo PD Villadossola