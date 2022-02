Polemiche sulla vignetta dell'evento sulla sicurezza in montagna: "Un disegno che non vuole far ridere, è solo un semplice richiamo alla prudenza e all’umiltà"

Una tre giorni dedicata allo sci alpinismo e alla sicurezza in montagna. Tre appuntamenti a marzo a Formazza in collaborazione con il Soccorso Alpino di Formazza e le scuole di sci di fondo e sci alpino del paese walser. Fin qui nulla da eccepire, un'iniziativa come tante in un paese di montagna, un'iniziativa anche lodevole, visto che il ricavato delle offerte libere sarà devoluto alla stazione del Soccorso alpino di Formazza. Purtroppo però la locandina che presenta l'evento è stata presa di mira sui social. Non sono piaciute le vignette che campeggiano sul manifesto. Insulti e critiche sono arrivate da molti. Si tratta di due vignette di Caio Comix, famoso e apprezzato grafico e pubblicitario piemontese.

Abbiamo contattato Caio che ci ha spiegato come “questo disegno circola da parecchi anni e non tengo nemmeno il conto di quanti mi hanno chiesto di poterlo utilizzare per la presentazione di corsi di scialpinismo, serate varie dedicate alle montagna e ai suoi pericoli o locandine come questa. Tutti eventi organizzati da sezioni del Cai, da Guide Alpine o altri ancora e il senso del disegno è sempre stato molto chiaro e condiviso e non è mai nata nessuna polemica a riguardo” spiega il grafico.

“Per evitare fraintendimenti desidero chiarire il senso di questo soggetto. L'argomento è molto delicato perché a volte capita di parlare di questioni che possono toccare nel profondo persone coinvolte in situazioni dolorose e l'ultima cosa che vorrei è mancare di rispetto a qualcuno o speculare sulle altrui disgrazie. "Erano alpinisti esperti" è una frase che ho sentito recitare spesso e

che ho deciso di tradurre in un disegno per ricordare che delle nostre patacche, tesserini e curriculum alla montagna interessa poco. Questo disegno non vuole far ridere, divertire o strappare un sorriso.... è solo un semplice richiamo alla prudenza e all’umiltà” spiega Caio Comix.