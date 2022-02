A Riale una settimana formativa per piloti di drone del Soccorso Alpino

Da domenica 20 a sabato 26 febbraio si terrà a Riale, un incontro istituzionale del gruppo droni appartenente a Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con l'obiettivo di istituire il piano formativo per piloti di drone del Soccorso Alpino.



L'approvazione della legge 126 dell'ottobre 2020 ha introdotto nell'ordinamento del Cnsas la figura professionale del pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per istituzionalizzare un settore strategico e in forte espansione nell'ambito del Soccorso Alpino.

I lavori della settimana prossima serviranno quindi per pianificare l'attività formativa dei piloti già in possesso di brevetto commerciale per acquisire le competenze e la specializzazione operativa nell'ambito specifico del soccorso in montagna. La commissione incaricata di questo compito è costituita dal gruppo di lavoro droni, dalla direzione della Scuola Nazionale Tecnica e della Scuola Nazionale Direzione Operazioni di Soccorso e da una squadra di piloti esperti del Cnsas.



Complessivamente si tratta di 14 persone provenienti dai servizi regionali di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto e Sardegna.

Tra loro anche Matteo Gasparini, responsabile della X Delegazione Valdossola