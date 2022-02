Nel Borgo della Cultura l'aperitivo di protesta contro il green pass FOTO

È arrivato anche a Domodossola l’aperitivo “libero”, manifestazione di protesta contro il green pass da qualche settimana organizzata in diverse piazze italiane.

In piazza Mercato diverse persone si sono ritrovate dopo essersi date appuntamento attraverso i social. L’invito degli organizzatori su Facebook era quello di portare cibo e bevande, da consumare in piedi o sulle panchine.

Nel Borgo della Cultura erano diverse decine, più o meno un centinaio, hanno consumato i loro aperitivi di fronte ai plateatici dei locali della piazza domese. “Vaccinati e non vaccinati, tutti uniti per dire basta al green pass” dice uno dei partecipanti. Un modo per far capire ai commercianti che i loro mancati incassi sono causati dalle richieste anche ai tavoli esterni del certificato verde.

Sui social si parla già di un’altra iniziativa simile per il prossimo fine settimana.