La val Formazza protagonista a 'Linea Bianca' su Rai 1

Andrà in onda il 26 febbraio su Rai 1 la puntata di Linea Bianca che avrà come protagonista la val Formazza. Le riprese, che si sono svolte principalmente in una Riale incorniciata della neve in questo inverno particolarmente secco, sono iniziate il 9 febbraio e sono durate alcuni giorni. La fortunata trasmissione dedicata alla montagna, alla gastronomia, alla cultura e alle attività sportive montane doveva occuparsi della località walser già lo scorso anno ma il covid ha posticipato il servizio al 2022.

Il conduttore Massimiliano Orsini è rimasto sorpreso dalla quiete e dalla natura intatta della valle e dalla grande energia presente tra le persone della comunità formazzina. Il sindaco di Formazza, Bruna Papa, ha evidenziato come la trasmissione sia una grande occasione per promuovere il territorio.

“Una troupe di grandissimi professionisti. Esperienza bellissima che ricorderò per molto tempo” il commento di Gianluca Barp del Centro Fondo di Riale, presidente di Formazza Event e consigliere del Distretto turistico dei Laghi.

L'appuntamento da non perdere è quindi sabato pomeriggio alle 15:30 sulla rete ammiraglia della tv pubblica con i luoghi, il folklore, la gastronomia e le persone della val Formazza.

(Foto social)