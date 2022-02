Due sconfitte e una vittoria per le ossolane in Promozione

Sconfitta esterna per la Juve Domo di mister Graziano Pratini. La capolista Cossato segna due gol nei primi 5 minuti del primo tempo con con Fiore e Salzano. A 8 minuti dal riposto Cabrini trova il gol che accorcia le distanze per i granata. Ma nel secondo tempo l'assalto degli ossolani non porta al gol del pareggio.

Sconfitta casalinga per il Piedimulera contro il Dormelletto. Nel primo tempo Vezzù e Rossoni mettono il risultato al sicuro. Niente da fare nella ripresa per il Piedimulera.

Vince a Sizzano il Vogogna con una rete di Bormolini a 10 minuti dal riposo.