Telefonia e internet a singhiozzo, ancora problemi in Valle Vigezzo

Internet e telefoni a singhiozzo. Ci risiamo. Un problema che di tanto in tanto si presenta in Valle Vigezzo, quello relativo alla connessione a internet e ai servizi di telefonia mobiile.

E sono diversi i lettori che in queste ore si sono anche rivolti alla nostra redazione, per evidenziare la problematica. La maggior parte delle criticità sembrano interessare la zona di Druogno, dove alcuni utenti lamentano anche il fatto di non riuscire a fare neppure una semplice telefonata, non essendoci "campo" (in particolare si tratterebbe degli operatori Wind Tre e Fastweb). L'auspicio degli utenti, (che per avere un servizio pagano comunque un canone o effettuano una ricarica telefonica) è che la criticità venga risolta tempestivamente.