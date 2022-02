Si svolgerà alle 21 di questa sera, venerdì 25 febbraio l’assemblea annuale dei soci della Pro Loco di Crevoladossola.

L’Assemblea “ordinaria e straordinaria”, come riferito dalla nota della presidente Stefania Barbetta, si svolgerà presso la sala mensa di Villa Renzi in via Sempione 70, avranno diritto di voto solo i soci in regola con il tesseramento.