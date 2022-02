Riccardo Galvani nominato commissario ossolano della Lega Salvini

Novità in casa Lega. Giovedì 24 febbraio, al termine della riunione della sezione Lega Salvini di Domodossola, è stato designato il nuovo Commissario per il territorio ossolano. Si tratta di Riccardo Galvani, già sindaco reggente della città, nonché militante del Carroccio sin dal primo congresso della Lega Nord di Pieve Emanuele nel 1991. In queste ore dai vertici locali della Lega Salvini, in testa il capogruppo in Regione Piemonte Alberto Preioni che lo ha nominato in accordo coi militanti, sono arrivati gli auguri di buon lavoro a Galvani.

E sempre la Lega sottolinea in una nota stampa come da ieri sera siano anche ripartite le riunioni in presenza. Riunioni che si terranno tutti i giovedì, dalle 21 in avanti, presso la sede di piazza Convenzione 5.

“Con queste novità – si legge nel comunicato – diamo anche il via ufficialmente alla campagna di tesseramento per l’anno in corso. Una campagna, quella per il 2022 già partita nei giorni scorsi con i primi gazebo, che sta dando ottimi risultati e che sarà l’occasione, non solo per rivedersi o conoscerci di persona, ma anche per ascoltare e raccogliere le idee, i suggerimenti e le proposte dei domesi e degli ossolano per costruire insieme la provincia del futuro. Questa apertura verso la cittadinanza – si legge ancora nella nota – rappresenta uno sforzo ulteriore per raccogliere le esigenze della gente che vive i problemi di tutti i giorni e che la politica, a volte, dimentica”.