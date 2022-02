In piazza a Domo è festa con il comitato Pulenta e Sciriuii. Tantissima gente per la distribuzione di polenta e salamini FOTO

Tantissima gente in piazza Mercato per la giornata di festa con il Comitato Pulenta e Sciriuii. Dopo la tradizionale sfilata della Corte di Mattarella in via Briona, accompagnata dalla banda “Joopmuisig Chruitfrassar” di Simplon Dorf, è iniziata la distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola. Nel pomeriggio niente sfilata e niente matrimonio, ma la festa continua con il grande ballo in maschera per grandi e piccini con dj Tanza. In mattinata il sindaco Pizzi ha consegnato un ricordo per commemorare Franco Cantonetti, storico membro del comitato domese.