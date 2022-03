Malore sul treno in arrivo a Domo, morto un passeggero svizzero

Tragedia su un treno proveniente dalla Svizzera martedì mattina. Un passeggero elvetico, classe 1953, partito da Briga per raggiungere Domodossola per una visita dentistica, si è sentito male durante il viaggio mentre il convoglio transitava nel tunnel del Sempione. Subito l'uomo è stato soccorso a bordo del treno e gli è stato praticato un massaggio cardiaco.

Arrivato in stazione a Domo è intervenuto il personale sanitario del 118 con gli agenti della Polfer, ma purtroppo per il 69enne non c'è stato più nulla fare. Il corpo dell'uomo è stato messo a disposizione dei famigliari dopo il nullaosta del magistrato.

Il convoglio che doveva raggiungere Milano è invece stato soppresso.