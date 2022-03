Tutti in marcia verso i 400 anni della Milizia di Bannio

Sabato 12 marzo si terrà a Pontegrande l’inaugurazione del grande murales realizzato per solennizzare due importanti ricorrenze che coinvolgono la comunità di Bannio Anzino: dei 100 anni della fondazione del Gruppo Alpini di Bannio Anzino e dei 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio.

Programma: ore 14.00, ritrovo in piazza a Pontegrande, alle 14.15 inizio sfilata e apertura manifestazione, accoglimento gruppi, vessilli e autorità a seguire l’alzabandiera, scoprimento ed inaugurazione del murales celebrativo.

Alle 15.30, corteo di trasferimento presso la ex sede della comunità montana a Pontegrande, alle 15.45 presentazione ufficiale del programma dei 400 anni della Milizia Tradizionale.

Alla manifestazione sarà presente il Premiato Corpo Musicale di Bannio e una rappresentanza della Milizia Tradizionale di Bannio.

Si ricorda che la storia narra che: “Dal 1622 si contano gli anni della Milizia, che per volontà del popolo e generosità inesauribile di devoti benefattori andò sempre progredendo.

Il volere popolare ebbe la sua solenne manifestazione nel 1629, quando i capi famiglia, trepidanti per la peste che serpeggiava nelle valli vicine, si misero sotto la speciale protezione della Beata Vergine della Neve dichiarando festa di voto il 5 agosto, obbligandosi a osservarla come festa di precetto in avvenire per sempre”.