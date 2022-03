Domo scontro tra due auto in via Romita

Incidente nel primo pomeriggio a Domodossola. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Romita e via Marzabotto. Una delle due utilitarie, una Peugeot 208 , è uscita dallo stop di via Marzabotto e ha impattato contro una Mini che scendeva da via Romita in direzione via Montegrappa. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.