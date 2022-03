La badante che vive a Domo e ha riabbracciato figlia e nipoti ospite di Barbara D'Urso

La storia di Rita Kirolyuk, badante che che da 22 anni si trova a Domodossola, che abbiamo intervistato nel giorno della Festa della Donna, ha avuto un'eco a livello nazionale. Nel pomeriggio Rita è stata intervistata dalla trasmissione Mediaset Pomeriggio 5.

La conduttrice Barbara D'Urso ha ascoltato Rita, collegata dalla casa di Domo. La donna ha raccontato la paura dei giorni scorsi e l'angoscia per le sorti dei suoi cari in Ucraina, l'attesa per l'arrivo a Domodossola di una figlia e di due nipoti, la gioia nel poterle riabbracciare. “Ho pregato tanto anche al Calvario a Domodossola” ha raccontato Rita in diretta su Canale 5.

“Mia figlia e i bambini sono andati in auto con con un'amica in Polonia e poi da lì hanno preso l'aereo per l'Italia. In Ucraina, per sfuggire alle bombe dormivano sul pavimento nei rifugi”. E in Ucraina Rita ha anche un'altra figlia con altri due nipoti.

La sua speranza è che questo conflitto possa finire al più presto.