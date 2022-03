Ordinanza a Borgomezzavalle: ''Evitare gli sprechi d'acqua''

‘’Utilizzare l’acqua potabile solo per uso domestico, evitando sprechi e usi impropri’’. E’ questa l’ordinanza firmata dal sindaco di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti, per invitare i suoi concittadini a non sprecare l’acqua. Il perdurare della siccità ha indotto ad evitare sprechi e a Borgomezzavalle sono intervenuti con questo intervento restrittivo.

‘’E’ un provvedimento precauzionale – dice il sindaco Bellotti – , fatto dopo la nota di Acqua Novara Vco che sensibilizzava sull’uso dell’acqua visto il particolare periodo di siccità’’.